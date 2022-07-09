ВР ще більше посилила вимоги до житла, що зводиться

Верховна Рада проголосувала за законопроект №6485 "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для введення комплексної термомодернізації будівель", мета якого - запровадження вимог до енергоефективності будівель, що зводяться. Що змінить у містобудуванні цей закон, розповіла голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Законопроект є одним із трьох, покликаних забезпечити системний підхід до відновлення міст, які постраждали внаслідок війни Росії проти України. Зокрема це законопроекти №7282 (комплексний план відновлення областей), №7398 (громадянська безпека у містобудуванні) та №6485 (будівництво нового енергоефективного житла).

Законопроект №6485 спрямований на комплексне оновлення сфери термомодернізації будівель в Україні. Крім того, держава тепер братиме участь у підвищенні енергоефективності. Йдеться зокрема про:

спрощення процедур розгляду заявки на часткове відшкодування вартості заходів щодо енергоефективності;

заходів щодо енергоефективності; введення можливості поетапного фінансування проектів термомодернізації;

можливості фінансувати ті види робіт (не більше 10% вартості всього проекту, перелік робіт затверджується Фондом енергоефективності), які не пов'язані з енергоефективністю, але необхідні для реалізації проекту з термомодернізації будівлі.

Також в Україні буде запроваджено нові вимоги до енергетичної ефективності. Зокрема:

мінімальні вимоги підлягають перегляду не менше 1 разу на 5 років; мінімальні вимоги до енергетичної ефективності диференціюються залежно від функціонального призначення споруд, висотності будівель, виду будівництва;

Мінімальні вимоги до енергетичної ефективності застосовуються при новому будівництві, реконструкції, капітальному ремонті.

Серед іншого – з моменту набуття чинності законом термомодернізація будівлі не буде визнана при частковому утепленні фасаду. Утеплення повинні мати системний характер - єдині для всього будинку.

Зміниться також положення про сертифікацію осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації будівель, а також додасться нова норма, яка встановлює систему енергетичного менеджменту будівель.

Важливо, що законопроект руйнує схеми зловживання виконавців комунальних послуг щодо прийняття на абонентський облік вузла комерційного обліку (загальний лічильник). Визначається, що оплата у разі встановлення загальнобудинкового лічильника провадиться лише за показаннями лічильника, з моменту фактичної його встановлення.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада ухвалила закон №7398 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту при плануванні та забудові територій", який вимагає від забудовників створювати такі умови, щоб мешканці ЖК мали захист від вибухів, вибухової хвилі, ураження хімічними, бактеріологічними чи радіоактивними речовинами. Тому перед девелоперами постають нові проблеми.

В Україні також створять три нові реєстри у сфері обліку нерухомості.