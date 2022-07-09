Мобілізація в Україні: чи можна оскаржити рішення військово-лікарської комісії

Оскарження рішення ВЛК не може використовуватися для затягування мобілізації або ухилення від військового обов'язку, інформує ZN.ua.

Мобілізація в Україні: чи можна оскаржити рішення військово-лікарської комісії
© dnepr.info

В Україні триває загальна мобілізація через російську агресію. До армії можуть призвати громадян, які є придатними за станом здоров’я, не мають відстрочки від служби та не належать до тих категорій осіб, які не підлягають мобілізації.

Рішення щодо придатності або непридатності до служби виносить військово-лікарська комісія (ВЛК). У деяких ситуаціях рішення ВЛК можна оскаржити. Про це повідомили фахівці Сумського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у соцмережі Facebook.

Де і як українці можуть оскаржити рішення ВЛК

Відповідно до наказу Міноборони «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України», рішення військово-лікарської комісії може переглядатися:

  • безпосередньо самою комісією. Це відбувається шляхом повторного або контрольного медогляду відповідно п. 2.4.6. Положення;
  • ВЛК військового комісаріату областей (центр комплектування та соціальної підтримки), міста Києва мають право переглядати постанови ВЛК районного (міського) військового комісаріату (п. 2.10.3 Положення);
  • Центральною військово-лікарською комісією м. Київ (ЦВЛК);
  • у судовому порядку адміністративного судочинства (п. 2.3.5. та п. 2.4.10 Положення).


Дар'я Скрипник, ZN.ua





Интересные новости
Литва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дніЛитва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дні
Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”
У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"
Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»
Боррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти УкраїниБоррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти України
Блок рекламы


Похожие новости
Одностатеві шлюби в Україні: петиція про легалізацію набрала 25 тисяч підписівОдностатеві шлюби в Україні: петиція про легалізацію набрала 25 тисяч підписів
Забруднення повітря: в Україні модернізували регулювання викидів на підприємствахЗабруднення повітря: в Україні модернізували регулювання викидів на підприємствах
Окупанти несуть смерть та пожежі: показова карта зони бойових дій в УкраїніОкупанти несуть смерть та пожежі: показова карта зони бойових дій в Україні
Відпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війниВідпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війни
В Україні створять єдину державну базу ДНКВ Україні створять єдину державну базу ДНК
«Залізний купол» Україні не підходить, потрібно розвивати своє ППО – Резніков«Залізний купол» Україні не підходить, потрібно розвивати своє ППО – Резніков
США планують надати Україні чергову військову допомогу, зокрема нові HIMARSСША планують надати Україні чергову військову допомогу, зокрема нові HIMARS
Bloomberg: Україні не варто так сильно втручатися у політику союзників на ЗаходіBloomberg: Україні не варто так сильно втручатися у політику союзників на Заході
Зеленський назвав умови, за яких бойові дії в Україні можна завершити до кінця 2022 рокуЗеленський назвав умови, за яких бойові дії в Україні можна завершити до кінця 2022 року
Стратегія Заходу в Україні перебуває під загрозою провалу - The Washington PostСтратегія Заходу в Україні перебуває під загрозою провалу - The Washington Post
Последние новости
Подгружаем последние новости