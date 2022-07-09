Мобілізація в Україні: чи можна оскаржити рішення військово-лікарської комісії
Оскарження рішення ВЛК не може використовуватися для затягування мобілізації або ухилення від військового обов'язку, інформує
В Україні триває загальна мобілізація через російську агресію. До армії можуть призвати громадян, які є придатними за станом здоров’я, не мають відстрочки від служби та не належать до тих категорій осіб, які не підлягають мобілізації.
Рішення щодо придатності або непридатності до служби виносить військово-лікарська комісія (ВЛК). У деяких ситуаціях рішення ВЛК можна оскаржити. Про це
Де і як українці можуть оскаржити рішення ВЛК
Відповідно до
- безпосередньо самою комісією. Це відбувається шляхом повторного або контрольного медогляду відповідно п. 2.4.6. Положення;
- ВЛК військового комісаріату областей (центр комплектування та соціальної підтримки), міста Києва мають право переглядати постанови ВЛК районного (міського) військового комісаріату (п. 2.10.3 Положення);
- Центральною військово-лікарською комісією м. Київ (ЦВЛК);
- у судовому порядку адміністративного судочинства (п. 2.3.5. та п. 2.4.10 Положення).