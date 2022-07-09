Мобілізація в Україні: чи можна оскаржити рішення військово-лікарської комісії

В Україні триває загальна мобілізація через російську агресію. До армії можуть призвати громадян, які є придатними за станом здоров’я, не мають відстрочки від служби та не належать до тих категорій осіб, які не підлягають мобілізації.

Рішення щодо придатності або непридатності до служби виносить військово-лікарська комісія (ВЛК). У деяких ситуаціях рішення ВЛК можна оскаржити. Про це повідомили фахівці Сумського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у соцмережі Facebook.

Де і як українці можуть оскаржити рішення ВЛК

Відповідно до наказу Міноборони «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України», рішення військово-лікарської комісії може переглядатися: