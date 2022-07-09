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2022-07-09
Окупанти завдали ракетного удару по житловому районі Харкова: є постраждалі
Трьох людей госпіталізовано.
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Війська РФ в суботу вранці, 9 липня, завдали ракетного удару по одному з житлових районів Харкова, заявив глава ОВА Олег Синєгубов.
"У Харкові в одному з житлових районів окупанти завдали, попередньо, ракетного удару. На місці працюють всі служби. Троє цивільних, серед них одна дитина, госпіталізовані до медичних установ. Ще чотири людям медики надали допомогу на місці", - зазначив Синєгубов у
Глава ОВА закликав жителів Харкова максимально обмежити перебування на вулицях.
Напередодні у Чугуївській, Сахновщинській та Слобожанській громадах горіли поля ячменю і пшениці.
Анна Конюченко, ZN.ua