Окупанти завдали ракетного удару по житловому районі Харкова: є постраждалі

Війська РФ в суботу вранці, 9 липня, завдали ракетного удару по одному з житлових районів Харкова, заявив глава ОВА Олег Синєгубов.

"У Харкові в одному з житлових районів окупанти завдали, попередньо, ракетного удару. На місці працюють всі служби. Троє цивільних, серед них одна дитина, госпіталізовані до медичних установ. Ще чотири людям медики надали допомогу на місці", - зазначив Синєгубов у Telegram.

Глава ОВА закликав жителів Харкова максимально обмежити перебування на вулицях.

Напередодні у Чугуївській, Сахновщинській та Слобожанській громадах горіли поля ячменю і пшениці.