За добу загарбники вбили п’ять мирних жителів Донецької області, ще вісім людей поранені — голова ОВА

Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів населених пунктів Донецької області загинули п’ять мирних жителів, ще вісім людей отримали поранення. Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

«Росія вбиває цивільних. За 8 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 4 у Сіверську та 1 у Семигір'ї. Ще 8 людей отримали поранення», - йдеться у повідомленні.

Також, за словами голови ОВА, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.