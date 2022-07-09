За добу загарбники вбили п’ять мирних жителів Донецької області, ще вісім людей поранені — голова ОВА

Окупанти продовжують вбивати цивільних.

За добу загарбники вбили п’ять мирних жителів Донецької області, ще вісім людей поранені — голова ОВА
© Павло Кириленко Донецька ОВА/telegram

Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів населених пунктів Донецької області загинули п’ять мирних жителів, ще вісім людей отримали поранення. Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

«Росія вбиває цивільних. За 8 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 4 у Сіверську та 1 у Семигір'ї. Ще 8 людей отримали поранення», - йдеться у повідомленні.

Також, за словами голови ОВА, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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