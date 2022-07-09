"Його дитини більше немає": кількість жертв обстрілу Кривого Рогу зростає, з'явилися подробиці трагедії

Зросла кількість загиблих та постраждалих в результаті удару окупантів по Кривому Рогу вранці 9 липня.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Так, у лікарні померла 20-річна дівчина, поранена через ворожий обстріл.

"Медики кілька годин боролися за її життя. На жаль, поранення були надважкими….Цей дикунський обстріл мирного міста забрав життя двох людей. За уточненими даними, троє поранених. Двом лікарі надали допомогу, і вони зараз вдома. 43-річний чоловік у лікарні. Це батько загиблої дівчини. Як йому сказати, що його дитини більше немає…", — розповів Резніченко.

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул також повідомив деякі подробиці ранкового обстрілу. 41-річна загибла жінка була кухарем у дитсадку та в момент обстрілу йшла на роботу.

Обстріл було здійснено з дистанції понад 70 км із окупованої частини Херсонської області.

"Завдяки нашим воїнам лінію фронту зрушено до Херсонської області на відстань до 50 км від міста. Але «Торнадо-С», «Смерчі», ракети продовжують становити серйозну небезпеку", — наголосив Вілкул.