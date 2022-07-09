Ракетний удар по Миколаєву: зруйновано житлові будинки та пошкоджено два підприємства

На щастя, жертв немає.

Ракетний удар по Миколаєву: зруйновано житлові будинки та пошкоджено два підприємства
© Мер Миколаєва Олександр СєнкевичTelegram

В результаті ракетного обстрілу Миколаєва в суботу, 9 липня, зруйновані житлові будинки та пошкоджено приватні підприємства, зазначив міський голова Олександр Сєнкевич.

"В одному з районів два приватних будинки зруйновані практично вщент. Вибуховою хвилею та уламками в довколишніх будинках пошкоджені вікна та покрівлі. Також ракета влучила на територію приватного підприємства - там пошкодження зазнав автопарк, а в гаражі вилетіли шибкт", - зазначив Сєнкевич у Telegram.

В іншому районі у трьох приватних будинках, розташованих поруч, розбиті вікна і дахи. У двох будинках пошкоджено балкони.

Жертв немає.


Анна Конюченко, ZN.ua





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