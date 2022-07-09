ЗСУ мінують небезпечні напрямки на українсько-білоруському кордоні

Українські збройні сили мінують небезпечні напрямки на кордоні з Білорусю, заявив командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, інформує пресслужба командування ОС ЗСУ

За його словами, нині тривають заходи з мінування небезпечних напрямків та облаштування інженерних загороджень.

Українські прикордонники здійснюють заходи щодо укріплення державного кордону України на всіх загрозливих напрямках.

Наєв наголосив, що ситуація повністю контролюється ЗСУ, прикордонниками та правоохоронними органами.