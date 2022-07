Росія перекидає резерви, з раніше непридатною технікою, до українського кордону — британська розвідка

Попри заяви президента Росії, що «вони нічого серйозного ще не починали», резервні підрозділи армії РФ , отримують, раніше непридатні для більшості завдань піхоти, бронетранспортери 1950-х років. МТ-ЛБ зняли з довготривалого зберігання та передали в якості основного траспортного засобу, військовим частинам, які відправляються для підкріплення сил в Україну, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

«Росія перекидає резервні сили з усієї країни та збирає їх біля України для майбутніх наступальних операцій. Більшість нових піхотних підрозділів, ймовірно, буде розгорнуто з бронемашинами МТ-ЛБ, знятими з довготривалого зберігання, як основний транспорт», - йдеться в повідомленні.

Багатоцільовий бронетранспортер МТ-ЛБ є на оснащенні не тільки російської, але і української армії, проте він вважається допоміжним транспортним засобом. В РФ тривалий час його взагалі вважали непридатним, адже він оснащений лише кулеметом та має обмежену броню.