Росія перекидає резерви, з раніше непридатною технікою, до українського кордону — британська розвідка

Попри заяви президента Росії, що «вони нічого серйозного ще не починали», резервні підрозділи армії РФ , отримують, раніше непридатні для більшості завдань піхоти, бронетранспортери 1950-х років. МТ-ЛБ зняли з довготривалого зберігання та передали в якості основного траспортного засобу, військовим частинам, які відправляються для підкріплення сил в Україну, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

«Росія перекидає резервні сили з усієї країни та збирає їх біля України для майбутніх наступальних операцій. Більшість нових піхотних підрозділів, ймовірно, буде розгорнуто з бронемашинами МТ-ЛБ, знятими з довготривалого зберігання, як основний транспорт», - йдеться в повідомленні.

Багатоцільовий бронетранспортер МТ-ЛБ є на оснащенні не тільки російської, але і української армії, проте він вважається допоміжним транспортним засобом. В РФ тривалий час його взагалі вважали непридатним, адже він оснащений лише кулеметом та має обмежену броню.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 9 July 2022



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?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/Jn4rNBOp5s — Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) July 9, 2022

Тоді як, під час широкомасштабного наступу в лютому цього року, російські штурмові частини першого ешелону були оснащені бойовими машинами піхоти БМП-2. Яка, на відміну від МТ-ЛБ, має товщину броні до 33 мм, оснащена потужною 30-мм автоматичною гарматою та протитанковою реактивною установкою.

Тобто, попри всі погрози Кремля стосовно ескалації війни, військове керівництво країни змушене відправляти підкріплення зі застарілим або невідповідним обладнанням. Тоді як, за понад 4 місяці повномасштабної війни, Росія втратила вже понад 1600 танків, 3800 броньованих машин та майже 37 000 особового складу.