Вибухи прогриміли в окупованому Херсоні, в хід пустили авіацію та багато ракет: кадри того, що відбувається

дим в небі, пожежа

У тимчасово окупованому Херсоні знову гримлять вибухи.

Вранці у суботу, 9 липня, з'явилася інформація про знищення чергового військового складу окупантів біля Херсону. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Офіційної інформації про те, що трапилося, немає, але місцеві жителі кажуть, що це горять склади рашистів. Чутно звуки детонації боєприпасів.

Також повідомляється, що в Херсоні зафіксовано масові запуски ракет, літає авіація. Зараз небо над містом "порізане" слідами від запусків.

Крім того, у деяких районах зник зв'язок та світло.

Також повідомляється, що в ніч проти 9 липня на окупованих територіях Донбасу сталисяся одразу дві пожежі на військових складах ворога. З'явилися кадри "феєрверків" та "хлопків" у Харцизьку Донецької області та Кадіївці га Луганщині.


Тарас Галушко, politeka.net





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