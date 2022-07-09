Вибухи прогриміли в окупованому Херсоні, в хід пустили авіацію та багато ракет: кадри того, що відбувається

У тимчасово окупованому Херсоні знову гримлять вибухи.

Вранці у суботу, 9 липня, з'явилася інформація про знищення чергового військового складу окупантів біля Херсону. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Офіційної інформації про те, що трапилося, немає, але місцеві жителі кажуть, що це горять склади рашистів. Чутно звуки детонації боєприпасів.

Також повідомляється, що в Херсоні зафіксовано масові запуски ракет, літає авіація. Зараз небо над містом "порізане" слідами від запусків.

Крім того, у деяких районах зник зв'язок та світло.

Також повідомляється, що в ніч проти 9 липня на окупованих територіях Донбасу сталисяся одразу дві пожежі на військових складах ворога. З'явилися кадри "феєрверків" та "хлопків" у Харцизьку Донецької області та Кадіївці га Луганщині.