Окупанти завдали двадцять ракетних, мінометних та артилерійських ударів за добу — Гайдай
Російська армія намагається просунутися від населених пунктів Луганщини до перших сіл на Донеччині, інформує
Обстріли, наближених до лінії зіткнення, населених пунктів від Попасної до Кремінної продовжуються. За словами Голови Луганської ОВА
Російські війська намагаються остаточно захопити Луганську область та взяти під контроль села на Донеччині. Противник поки що не намагається прорватися вглиб області, а наступає одразу з декількох напрямків. У складних місцях окупанти не витрачають час на бойові дії, а здійснюють безрозбірний вогневий вплив.
"Там, де йти вперед їм незручно, влаштовують справжнє пекло, обстрілюючи території на горизонті. Тому небезпека надходить повсюди – від Кремінної до Попасної. Тільки вночі вони завдали 8 артилерійських обстрілів , 3 – мінометні, а також нанесли 9 ракетних ударів", - повідомляє Гайдай.
Станом на ранок 9 липня, російські загарбники досягли незначних успіхів та продовжують атакувати на захід від Лисичанська.
На думку, Голови Луганської ОВА противник раніше заявленої оперативної паузи не взяв, адже продовжує з тією ж інтенсивністю обстрілювати українські населені пункти.