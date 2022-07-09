Окупанти завдали двадцять ракетних, мінометних та артилерійських ударів за добу — Гайдай

Обстріли, наближених до лінії зіткнення, населених пунктів від Попасної до Кремінної продовжуються. За словами Голови Луганської ОВА Сергія Гайдая , оголошеної ворогом оперативної паузи не спостерігається.

Російські війська намагаються остаточно захопити Луганську область та взяти під контроль села на Донеччині. Противник поки що не намагається прорватися вглиб області, а наступає одразу з декількох напрямків. У складних місцях окупанти не витрачають час на бойові дії, а здійснюють безрозбірний вогневий вплив.

"Там, де йти вперед їм незручно, влаштовують справжнє пекло, обстрілюючи території на горизонті. Тому небезпека надходить повсюди – від Кремінної до Попасної. Тільки вночі вони завдали 8 артилерійських обстрілів , 3 – мінометні, а також нанесли 9 ракетних ударів", - повідомляє Гайдай.

Станом на ранок 9 липня, російські загарбники досягли незначних успіхів та продовжують атакувати на захід від Лисичанська.

На думку, Голови Луганської ОВА противник раніше заявленої оперативної паузи не взяв, адже продовжує з тією ж інтенсивністю обстрілювати українські населені пункти.