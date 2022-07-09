В Конгресі США вимагають від Байдена перевірити можливі зв’язки Андрія Єрмака з Росією

Представниця Конгресу США Вікторія Спартц звернулася з офіційним листом до очільника Білого Дому Джо Байдена і попросила його перевірити можливі зв’язки керівника Офісу президента України Андрія Єрмака з Росією. Про це конгресвумен повідомила у Twitter .

«Сьогодні я надіслала листа Джо Байдену з проханням надати брифінг щодо наглядових процедур, які здійснюються щодо глави Адміністрації президента Зеленського Андрія Єрмака», – написала Вікторія Спартц.

На сайті Конгресу з’явився текст, в якому сказано, що на базі різних розвідданих в американських владних колах існує підозра щодо співпраці Єрмака з країною-агресоркою. За словами Спартц, конгресменам терміново необхідно отримати підтвердження або спростування цих «серйозних обвинувачень».

Спартц нагадала, що Андрій Єрмак ініціював призначення своїм заступником з питань правоохоронних органів для боротьби з корупцією Олега Татарова, який зволікав з призначенням головного антикорупційного прокурора України більше року, що призвело до непрацездатності САП та НАБУ. Крім того, конгресвумен зазначила, що у 2020 році, до свого призначення заступником Єрмака, Татаров сам перебував під слідством НАБУ, де його справу нібито неналежним чином передали звичайному прокурору та закрили.

На думку представниці американського Конгресу, Володимири Зеленському слід бути обережним зі своїм найближчим оточенням, а США , як країна, котра бере матеріальну участь у війні України проти Росії, зацікавлена у прозорості процесів на Банковій.

«Президент Зеленський дуже наполегливо працює над розбудовою альянсів із Заходом і нашою країною, наш обов’язок повідомити йому, якщо ми можемо мати певні занепокоєння стосовно ключових людей навколо нього. Це також наш обов’язок перед хоробрими українськими воїнами та сильним українським народом, який бореться за свободу та міжнародний порядок для всіх нас», – написала у листі Спартц.