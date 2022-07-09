Обстріл Кривого Рогу: зросла кілкість жертв

В результаті обстрілу військами РФ Кривого Рогу у суботу, 9 липня, в лікарні померла 20-річна дівчина, заявив глава ОВА Валентин Резніченко.

"У лікарні померла 20-річна дівчина, поранена ранком через ворожий обстріл Кривого Рогу. Медики кілька годин боролися за її життя. На жаль, поранення були надважкими…. Цей дикунський обстріл мирного міста забрав життя двох людей", - йдеться в повідомленні.

Загалом двоє людей загинули та троє - отримали поранення. Двом лікарі надали допомогу, і вони зараз вдома.

"43-річний чоловік у лікарні. Це батько загиблої дівчини. Як йому сказати, що його дитини більше немає…", - зазначив Резніченко.