Ворог завдав хаотичного удару по Кривому Рогу зі РСЗВ: фото і відео

У суботу вранці, 9 липня, російські війська здійснили обстріл Кривого Рогу з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військово-цивільної адміністрації Валентин Резніченко, інформує Апостроф.

За його словами, окупанти зі РСЗВ обстрілювали Інгулецький район Кривого Рогу.

Внаслідок прильоту реактивних снарядів БМ-21 "Град" загинула 41-річна мирна мешканка.

"Ворог не припиняє терор наших міст і сіл. Свідомо вдарили з "Градів" по житлових кварталах. Цей підступний обстріл забрав життя 41-річної жінки, ще двох людей з осколковими пораненнями госпіталізовано. Пошкоджено школу і кілька будинків. Згоріла машина, що стояла поруч", - йдеться у повідомленні Резніченка.

Інформацію про обстріл із РСЗВ також підтвердив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. З його слів, ЗС РФ для атаки по житловому району використовували заборонені касетні снаряди.

"Загинула жінка 1981 р.н. Поранено чоловіка 1979 р.н. (середньої тяжкості) та дівчину 2002 р.н. (важка, в операційній) – тато і донька. На вулицях багато касетних боєприпасів. Не підходьте до незнайомих предметів!" , – продовжив Вілкул і додав, що на місці обстрілу вже працюють рятувальники ДСНС.

Варто зазначити, що ЗС РФ обстріляли Кривий Ріг наступного дня після того, як місто відвідав президент України Володимир Зеленський.

Місцеві паблики повідомляють, що атака по населеному пункту розпочалася близько 5:00 ранку. У соцмережах також опублікували відео, на якому знято момент початку обстрілу Кривого Рогу з реактивної артилерії БМ-21 "Град".


Богдан Соловйов, Апостроф





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