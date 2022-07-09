Польща зведе стіну на кордоні з Білоруссю вже цього місяця

Вже до середини липня польські прикордонники обіцяють завершити зведення стіни протяжністю майже 300 км. Про це повідомило у Сеймі керівництво Прикордонної служби та МВС Польщі, передає Укрінформ.

"Ми очікуємо на завершення 15 липня… Ми продовжили (контракти із субпідрядниками – ред.) з об’єктивних геологічних причин, які з’явилися під час встановлення паль", - зазначив заступник глави МВС Мацєй Вонсік.

Будівельникам залишилося прокласти 7 кілометрів загородження.

Голова Прикордонної служби Польщі Томаш Прага припустив, що після завершення будівництва стіни нелегальні мігранти намагатимуться потрапити до Польщі з інших напрямків, зокрема з території Литви чи України. "Хоча я б очікував, що з України буде менша кількість людей, тому що українська сторона дуже охороняє цей кордон", – констатував він.