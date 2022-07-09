Окупанти залишили без газу жителів Пологівського, Мелітопольського та Василівського районів — Федоров

На Запоріжжі окупанти руйнують газопроводи, залишаючи людей без можливості готувати собі їжу. Вони не дозволяють українським ремонтним бригадам відновити газопостачання, обстрілюючи їх з вогнепальної зброї. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram .

За словами посадовця, росіяни неодноразово ігнорували прохання української влади про встановлення режиму тиші. Федоров зазначив, що їхня поведінка свідчить про навмисне позбавлення газу цілого регіону.

«Рашисти продовжують знущатись над мешканцями тимчасово окупованих територій. На цей раз вони залишили без газу населення Мелітопольського, Пологівського та Василівського районів. Саме російські військові обстрілами пошкодили магістральний газопровід. Більше того – проігнорували наші неодноразові пропозиції встановити режим тиші для його ремонту. Як результат – ремонтна бригада потрапила під обстріл. Це дає підстави вважати, що окупанти навмисно позбавили газу цілий регіон», – написав Федоров.

Крім того, мер Мелітополя підкреслив, що відсутність газу спричиняє неможливість випікання хліба. Більше того, окупанти не дозволяють доставити хліб у місто навіть за рахунок місцевої влади. Федоров вкотре заявив, що дії російських загарбників – це геноцид українського народу.