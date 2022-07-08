Наразі більше одного мільйона людей забезпечують оборону України – Резніков

Зокрема, міністр оборони розповів, скільки військових наразі задіяно в ЗСУ, інформує ZN.ua.

Наразі більше одного мільйона людей забезпечують оборону України – Резніков
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

На сьогоднішній день понад мільйон військових і правоохоронців залучені до роботи сфер безпеки й оборони України. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков на конференції "Будуємо разом", пише Укрінформ.

За його словами, в межах мобілізації було задіяно до 700 тисяч військовослужбовців ЗСУ, до 90 тисяч – Нацгвардії, до 60 тисяч – Держприкордонслужби, а також до 100 тисяч співробітників Нацполіції.

“У нас сьогодні понад один млн людей у формі забезпечують діяльність сектору безпеки й оборони”, – сказав Резніков.

Міністр додав, що через бойові дії Україна перетворилася на своєрідний полігон, де випробовують нову зброю та інноваційні розробки. Це робить актуальним створення спільних підприємств військово-промислового комплексу для забезпечення потреб усіх мобілізованих сил.

"Технологічні речі, інноваційні рішення і пропозиції будуть тут мати попит. Тому утворення спільних підприємств, нехай навіть вони будуть розміщені спочатку в країнах східної Європи, нехай вони будуть розміщені на теренах західної України в захищених місцях, це сьогодні вже реальний запит", – заявив Олексій Резніков.


Максим Царук, ZN.ua





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