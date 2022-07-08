Українські військові знищили два російські командні пункти на Херсонщині

Наразі лінія зіткнення на півдні України є дуже гнучкою, кажуть у Силах оборони регіону, інформує ZN.ua.

Українські військові знищили два російські командні пункти на Херсонщині
Фото ілюстративне
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Збройні Сили України знищили ударами ракет два командні пункти військ РФ на території Херсонської області. Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк у ефірі телемарафону.

“Наші успіхи теж є. І на Херсонському напрямку влучанням наших ракетно-артилерійських підрозділів знищено два командних пункти ворожої армії”, – сказала вона.

Гуменюк уточнила, що результати нашого ракетного удару поки дорозвідуються.

Вона також розповіла, що ситуація на Миколаївсько-Херсонському напрямку наразі динамічно змінюється, а лінія зіткнення є дуже гнучкою.

“Миколаївсько-Херсонський напрямок постійно знаходиться в русі. Ми просуваємося. Ворог відступає, але намагається тримати позиції і повертатися для їх відновлення”, – пояснила вона.


Максим Царук, ZN.ua





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