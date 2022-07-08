Українські військові знищили два російські командні пункти на Херсонщині

Збройні Сили України знищили ударами ракет два командні пункти військ РФ на території Херсонської області. Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк у ефірі телемарафону .

“Наші успіхи теж є. І на Херсонському напрямку влучанням наших ракетно-артилерійських підрозділів знищено два командних пункти ворожої армії”, – сказала вона.

Гуменюк уточнила, що результати нашого ракетного удару поки дорозвідуються.

Вона також розповіла, що ситуація на Миколаївсько-Херсонському напрямку наразі динамічно змінюється, а лінія зіткнення є дуже гнучкою.

“Миколаївсько-Херсонський напрямок постійно знаходиться в русі. Ми просуваємося. Ворог відступає, але намагається тримати позиції і повертатися для їх відновлення”, – пояснила вона.