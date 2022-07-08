Вбивство японського експрем'єра: нападник розповів про мотиви

41-річний чоловік стверджує, що вбив Сіндзо Абе не через політику, інформує ZN.ua.

Підозрюваним у вбивстві колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе є 41-річний Тецуя Ямагамі, повідомляє Guardian із посиланням на поліцію.

Ямагамі мешканець Нари і у 2000-х провів три роки в морських силах самооборони. За інформацією поліції, чоловік зізнався, що планував убивство Абе «через те, що був незадоволений ним через не пов’язані із політикою питання». Підозрюваний повідомив, що мав образу на «конкретну організацію» і вважав, що Абе був її частиною, втім наразі невідомо, чи існувала неназвана організація насправді.

В поліції повідомляють, що Ямагамі, ймовірно, скоїв убивство з саморобної рушниці. На відео з місця трагедії видно, що зброя складається з двох циліндричних металевих частин, міцно скріплених чорною стрічкою.

Під час обшуку вдома у підозрюваного вилучено декілька саморобних одиниць зброї, схожої на ту, з якої було скоєно напад.

Наразі правоохоронці перевіряють, чи діяв Тецуя Ямагамі самостійно, чи мав спільників.

Представник поліції префектури Нара повідомив, що департамент перевірить, чи було вжито достатніх заходів безпеки на заході.

Як повідомлялося, внаслідок важкого вогнепального поранення колишній прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе помер у лікарні.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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