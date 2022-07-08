Канада запровадила нові санкції проти Росії

Канада запровадила нові санкції проти РФ . Санкції торкнулися представниці МЗС РФ Марії Захарової та патріарха Російської православної церкви (РПЦ) Кіріла (Владіміра Гундяєва), який неодноразово підтримував війну РФ проти України, а також фізичних та юридичних осіб, які розповсюджують російську пропаганду. Крім цього, Канада заборонила імпорт деяких видів золота із РФ . Про це повідомляється на сайті уряду Канади.

До «чорного списку» Канада також внесла кількох російських журналістів. Серед них:

телеведуча "Росії-1" Ольга Скабеєва;

ведуча "Першого каналу" Катерина Андрєєва;

голова міжнародного відділу державного медіахолдингу Russia Today (RT) Армен Гаспарян;

екс-депутат та публіцист Євген (Захар) Прилєпін;

директор мовлення російською мовою телеканалу RT Антон Красовський.

До санкційного списку потрапили також російські дезінформаційні організації за сприяння та підтримку невиправданого вторгнення Росії в Україну. Серед них "Перший канал", "Росія-1", "НТВ", "Росія-24", RT, Sputnik, корпорації "ВДТРК" та "Газпром Медіа", новинні агенції ТАРС, REGNUM, сайт Vesti.Ru, а також Росспівробітництво та Роскомнагляд.

Крім цього, уряд Канади заборонив імпорт деяких видів золота з РФ , закривши виробам доступ на офіційні міжнародні ринки.

Тепер в Канаду з РФ заборонено ввозити:

золото немонетарне, необроблене в порошку;

золото немонетарне, необроблене, крім порошку;

золото негрошове в напівфабрикатах, крім порошку;

золото монетне, необроблене або в напівфабрикатах, або у вигляді порошку;

ювелірні вироби та їх частини з дорогоцінних металів, крім срібла, з покриттям або без покриття дорогоцінними металами;

вироби золотих або срібних справ майстрів та їх частини з дорогоцінних металів, крім срібла, з покриттям або без покриття дорогоцінними металами.