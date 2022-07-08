Канада запровадила нові санкції проти Росії
Зокрема, під санкції потрапив патріарх Кіріл.
Канада запровадила нові санкції проти РФ. Санкції торкнулися представниці МЗС РФ Марії Захарової та патріарха Російської православної церкви (РПЦ) Кіріла (Владіміра Гундяєва), який неодноразово підтримував війну РФ проти України, а також фізичних та юридичних осіб, які розповсюджують російську пропаганду. Крім цього, Канада заборонила імпорт деяких видів золота із РФ. Про це повідомляється на
До «чорного списку» Канада також внесла кількох російських журналістів. Серед них:
- телеведуча "Росії-1" Ольга Скабеєва;
- ведуча "Першого каналу" Катерина Андрєєва;
- голова міжнародного відділу державного медіахолдингу Russia Today (RT) Армен Гаспарян;
- екс-депутат та публіцист Євген (Захар) Прилєпін;
- директор мовлення російською мовою телеканалу RT Антон Красовський.
До санкційного списку потрапили також російські дезінформаційні організації за сприяння та підтримку невиправданого вторгнення Росії в Україну. Серед них "Перший канал", "Росія-1", "НТВ", "Росія-24", RT, Sputnik, корпорації "ВДТРК" та "Газпром Медіа", новинні агенції ТАРС, REGNUM, сайт Vesti.Ru, а також Росспівробітництво та Роскомнагляд.
Крім цього, уряд Канади заборонив імпорт деяких видів золота з РФ, закривши виробам доступ на офіційні міжнародні ринки.
Тепер в Канаду з РФ заборонено ввозити:
- золото немонетарне, необроблене в порошку;
- золото немонетарне, необроблене, крім порошку;
- золото негрошове в напівфабрикатах, крім порошку;
- золото монетне, необроблене або в напівфабрикатах, або у вигляді порошку;
- ювелірні вироби та їх частини з дорогоцінних металів, крім срібла, з покриттям або без покриття дорогоцінними металами;
- вироби золотих або срібних справ майстрів та їх частини з дорогоцінних металів, крім срібла, з покриттям або без покриття дорогоцінними металами.
Зазначається, що заборона на імпорт золота з РФ набуває чинності сьогодні, 8 липня.