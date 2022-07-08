США планують надати Україні чергову військову допомогу, зокрема нові HIMARS

Із новою партією допомоги загальна сума підтримки від США сягне $7 млрд, інформує ZN.ua.

США планують надати Україні чергову військову допомогу, зокрема нові HIMARS
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Адміністрація президента США Джо Байдена збирається надіслати Україні 15-й пакет допомоги у сфері безпеки, завдяки чому загальна сума військової та гуманітарної допомоги від США перевищить 7 мільярдів доларів з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну, передає CNBC.

Високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на умовах анонімності розказав, що пакет озброєння вартістю 400 мільйонів доларів був узгоджений з українськими офіційними особами та пристосований до більш широкого російського нападу на сході України.

Важкі артилерійські платформи, такі як гаубиці та високомобільні артилерійські ракетні системи, або HIMARS, займають перше місце в списках побажань українських військових.

Чиновник сказав, що останній пакет безпеки включатиме чотири додаткові HIMARS, завдяки чому загальна кількість передач HIMARS в Україну з арсеналів США сягне 12.

HIMARS, виготовлені оборонним гігантом Lockheed Martin, призначені для стрільби різними ракетами з мобільної 5-тонної вантажівки. Посадовець зазначив, що американські війська продовжуватимуть навчати українських військових використовувати платформу.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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