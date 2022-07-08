Матері окупантів підняли гвалт: пропагандист рф допоміг ЗСУ "прихлопнути" їхніх синів

Позиції супротивника опинилися під ударом важкої артилерії ЗСУ.

Військовий кореспондент пропагандистського видання "Известия" Валентин Трушин 30 червня показав удари "танкової каруселі" вс росії по позиціях ЗСУ в Донецькій області.

Тим самим він розкрив позиції окупантів – техніки та особового складу. Це дозволило ЗСУ завдати по них точний удар тяжкою артилерією. Про це повідомив Telegram-канал "СтратКом ЗСУ".

У його розпорядженні виявилося звернення матерів солдатів військової частини №74325 з міста Знаменськ (рф), які поскаржилися на "злив" даних журналістом. "Навіщо розкрив позиції?", - питають матері окупантів.

У листі сказано, що Трушнін "розсекретив місця базування військової техніки та особового складу" окупантів. Внаслідок цього позиції противника опинилися під ударом важкої артилерії ЗСУ.

Внаслідок успішної операції захисників України, п'ять російських солдатів загинули, ще троє перебувають у лікарні у тяжкому стані.

"Зі свого боку хочемо подякувати Валентину Трушину за своєчасну і точну інформацію. Після повернення в Україну на нього вже чекає чергова грошова винагорода", - пожартували автори "Страткома ЗСУ".