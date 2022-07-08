У Маріуполі російські окупанти повністю зупинили водопостачання – радник мера

Російські загарбники повністю припинили водопостачання для мешканців тимчасово занятого ними Маріуполя Донецької області нібито у зв’язку з “ремонтними роботами”. Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко в Telegram .

Насправді ж, за його словами, через спеку в місті не витримали електромережі. Знеструмлення зробило неможливою роботу будь-якої насосної станції. “Правду звісно не кажуть в голос”, – зауважив Андрющенко.

“Як місто буде виживати без води в таку спеку – питання без відповіді. Ми ж попереджали, що таке станеться. Навіть казали, що треба зробити. Але ж ні. В окупантів свій шлях. На жаль, ціною маріупольців”, – наголосив радник міського голови.

Кількома годинами раніше Андрющенко повідомив про протест, організований жителями мікрорайону Волонтерівка Кальміуського району Маріуполя в одній із шкіл. Люди вимагали від окупаційної влади терміново вирішити питання з питною водою, електрикою і транспортом у місті.

“Протестне зібрання відбулося після смерті посеред вулиці двох пенсіонерів, що намагались в спеку подолати кілометри з Волонтерівки до центру району”, – написав Андрющенко.

Він зазначив, що в мікрорайоні близько трьох тисяч людей і не менше 200 дітей досі не мають навіть базових умов для існування. Однак під час зібрання окупанти намагалися “годувати” людей “завтраками”, а згодом просто “втекли під захистом російських автоматників”.

“Людей кинуто на призволяще. Більшість чоловіків з цього мікрорайону досі перебувають в фільтраційній колонії в Седово, що унеможливлює вирішення проблем власними руками. Спротив наростає. Окупанти відверто тушать пожежу бензином”, – заявив радник мера Маріуполя.