Киян на регулярній основі навчатимуть захищати місто

В Києві розпочали регулярні заняття з цивільними мешканцями для якісної масової підготовки до захисту і територіальної оборони столиці. Перші практичні заняття пройшли із керівним складом районних у місті Києві державних адміністрацій (РДА), повідомляють в Київській міській державній адміністрації.

За і нформацією КМДА, першочергово такі заняття проведуть з посадовими особами всіх рівнів, зокрема з директорами шкіл і керівниками дошкільних закладів освіти. А в подальшому до такої підготовки будуть залучати всіх охочих. Згодом такі заняття організують у кожному районі столиці. Кожен мешканець Києва має чітко знати свої дії в умовах війни.

«Сьогодні у багатьох мешканців та гостей столиці може скластися враження, що Київ живе мирним життям. Але загрози лишаються, і одне з головних завдань міської влади — забезпечити навченість, організувати взаємодію працівників державних адміністрацій усіх рівнів у протидії російській агресії. Для цього ми і проводимо спільні навчання підрозділів РДА, які відповідають за оборону та цивільний захист столиці. Залучаємо до цих занять і працівників освіти, яким належить організувати з вересня навчальний процес в умовах військового стану», - заявив директор Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук.

КМДА планує розширити програму підготовки населення до національного супротиву і розробити тренування для всіх категорій цивільного населення, зокрема жінок, студентів та старшокласників.