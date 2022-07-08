Киян на регулярній основі навчатимуть захищати місто

Перші практичні військові заняття пройшли із керівним складом райдержадміністрацій

Киян на регулярній основі навчатимуть захищати місто
Навчання в столиці

В Києві розпочали регулярні заняття з цивільними мешканцями для якісної масової підготовки до захисту і територіальної оборони столиці. Перші практичні заняття пройшли із керівним складом районних у місті Києві державних адміністрацій (РДА), повідомляють в Київській міській державній адміністрації.

За інформацієюКМДА, першочергово такі заняття проведуть з посадовими особами всіх рівнів, зокрема з директорами шкіл і керівниками дошкільних закладів освіти. А в подальшому до такої підготовки будуть залучати всіх охочих. Згодом такі заняття організують у кожному районі столиці. Кожен мешканець Києва має чітко знати свої дії в умовах війни.

«Сьогодні у багатьох мешканців та гостей столиці може скластися враження, що Київ живе мирним життям. Але загрози лишаються, і одне з головних завдань міської влади — забезпечити навченість, організувати взаємодію працівників державних адміністрацій усіх рівнів у протидії російській агресії. Для цього ми і проводимо спільні навчання підрозділів РДА, які відповідають за оборону та цивільний захист столиці. Залучаємо до цих занять і працівників освіти, яким належить організувати з вересня навчальний процес в умовах військового стану», - заявив директор Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук.

КМДА планує розширити програму підготовки населення до національного супротиву і розробити тренування для всіх категорій цивільного населення, зокрема жінок, студентів та старшокласників.


Артем Руденко, ZN.ua





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