Рада зняла обмеження на вартість подарунків для депутатів

Обмеження знято на час дії воєнного стану.

Рада зняла обмеження на вартість подарунків для депутатів
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Верховна Рада на засіданні у четвер, 8 липня, ухвалила у другому читанні та в цілому закон за відміну обмежень на розмір подарунків для чиновників та депутатів, якщо вони будуть використані для потреб ЗСУ чи гуманітарну допомогу. Рішення підтримали голосами 240 депутатів.

Відповідно до закону №7280 «Про внесення змін до закону України «Про запобігання корупції» про особливості застосування законодавства у сфері запобігання корупції в умовах військового стану», перехідні положення закону «Про запобігання корупції» доповнюються новим пунктом про те, що обмеження щодо вартості подарунків, встановлених частиною другою статті 23 для чиновників та депутатів, не поширюються у разі отримання коштів, які в повному обсязі переведені на спецрахунки, відкриті Національним банком України для підтримки Збройних сил України, та/або якщо вони використані на гуманітарну допомогу постраждалим українцям від дій РФ.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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