Рада зняла обмеження на вартість подарунків для депутатів
Обмеження знято на час дії воєнного стану.
Верховна Рада на засіданні у четвер, 8 липня, ухвалила у другому читанні та в цілому
Відповідно до закону №7280 «Про внесення змін до закону України «Про запобігання корупції» про особливості застосування законодавства у сфері запобігання корупції в умовах військового стану», перехідні положення закону «Про запобігання корупції» доповнюються новим пунктом про те, що обмеження щодо вартості подарунків, встановлених частиною другою статті 23 для чиновників та депутатів, не поширюються у разі отримання коштів, які в повному обсязі переведені на спецрахунки, відкриті Національним банком України для підтримки Збройних сил України, та/або якщо вони використані на гуманітарну допомогу постраждалим українцям від дій РФ.