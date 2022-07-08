У Києва є два варіанти знищення Кримського мосту - Forbes

Київ міг би обстріляти Кримський міст двома способами, пише оглядач Девід Екс для Forbes.

На його думку, щоб знищити Кримський міст, українська сторона повинна придбати нові ракети більшої дальності або підійти ближче до об'єкта і використовувати зброю, що є у неї, по-новому.

"Щоб пошкодити прольоти мосту, не кажучи вже про те, щоб їх обрушити, знадобляться тисячі фунтів вибухівки. Це більше вогневої потужності, ніж можуть дати кілька вертольотів Мі-24 та винищувачів Су-27 з ракетами та некерованими бомбами або безпілотників Bayraktar ТБ2 з ракетами малої дальності", - пише автор.

Оглядач запевняє, що "можливості України щодо завдання глибоких ударів покращуються".