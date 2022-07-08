Санкції в дії: Путін закликав російські енергокомпанії готуватись до введення ембарго

В РФ починають усвідомлювати ризики, які може становити для країни нафтове ембарго, інформує ZN.ua.

Санкції в дії: Путін закликав російські енергокомпанії готуватись до введення ембарго

Російські компанії вже мають бути готовими до нафтового ембарго у новому пакеті санкцій Євросоюзу, заявив президент РФ Владімір Путін під час наради з членами Уряду.

«Я бачу, що деякі колеги дещо поверхово починають ставитись до заходів, які ми повинні вживати щодо усунення можливих загроз. Мовляв, наплювати на них, на ці санкції, пішли вони подалі, все вже в минулому, ми з усім впоралися і почуваємося впевнено. Так, ми і повинні почуватися впевнено, але ризики ми повинні бачити», - сказав Путін.

Разом із тим, очільник держави-терориста повідомив, що обсяги виробництва нафти країни зростають: з початку року рівень видобутку перевищив показник попереднього року на 3,5%.

Президент Франції Еммануель Макрон обіцяв, що ЄС до кінця року скоротить імпорт російської нафти на 92%.

Ще два місяці тому в Росії заявляли, що не бояться введення нафтового ембарго з боку Європейського союзу і будуть шукати інші ринки збуту для власних енергоресурсів.

У червні глава Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна вже попереджала, що ембарго по відношенню до російської нафти призведе до послаблення рубля та розгону інфляції.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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