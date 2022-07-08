У Росії вперше засудили до ув'язнення за антивоєнні висловлювання

Безпрецедентний вирок піднімає ставки для критиків Кремля в Росії, які виступають проти вторгнення Москви в Україну, інформує ZN.ua.

У Росії вперше засудили до ув'язнення за антивоєнні висловлювання
© Алєксандра Астахова / Медиазона

Московський суд засудив у п'ятницю члена муніципальної ради до семи років позбавлення волі за його висловлювання проти війни в Україні.

Олексія Горінова було визнано винним у поширенні «завідомо неправдивої інформації» про російські збройні сили. Максимальне покарання за цей злочин — 15 років позбавлення волі відповідно до закону, ухваленого російським парламентом через тиждень після того, як Кремль увів війська в Україну.

За даними Net Freedoms, групи правової допомоги, яка займається справами про свободу слова, 60-річний член Красносільської міської ради Москви став першою людиною, засудженою до ув'язнення за цим звинуваченням.

Група заявила, що два інші вироки наразі призвели до штрафу та умовного покарання. Горінов, заарештований у квітні, став першим обраним представником, якому висунуто звинувачення за законами воєнного часу.

Горінов розкритикував військові дії Росії в Україні на засіданні міської ради у березні. Відео, доступне на YouTube, показує, як він висловлює скептицизм щодо запланованого конкурсу дитячої творчості у своєму окрузі, тоді як в Україні «щодня вмирають діти», повідомляє AP.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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