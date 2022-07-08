Bloomberg: Україні не варто так сильно втручатися у політику союзників на Заході

До гіркого падіння цього тижня британський прем’єр-міністр Борис Джонсон міг розраховувати на непохитну підтримку принаймні в одному місці - в Україні. Президент Володимир Зеленський сказав, що був «дуже щасливий» минулого місяця, коли Джонсон зміг втриматися на посаді лідера Консервативної партії під час голосування щодо вотуму довіри.

Лише цього тижня Джонсон телефонував українському лідеру після того, як його спіймали на брехні про підвищення чиновника, підозрюваного в сексуальних домаганнях. Цей скандал, зрештою, закінчився погано. Але вчасні розмови з Зеленським стали улюбленим способом Джонсона відволікати увагу від скандалів навколо його уряду, - пише на сторінках Bloomberg індійський журналіст і письменник Панкадж Місхра. Він додає, що не дуже зрозуміло, що обговорювалося під час цих численних розмов. Журналіст Саймон Дженкіс писав: «Все, що ми знаємо, це що майже кожного разу Джонсон на свій розсуд брав чергову порцію грошей британських платників податків на допомогу Україні».