Від українського зерна залежить доля 125 мільйонів людей із бідних країн – ЗМІ

Російська агресія провокує появу продовольчої кризи у світі, адже російські війська не дають суднам із зерном покинути українські порти.

Про це пише «Утро февраля».

«Україна донедавна була основним постачальником зерна для Всесвітньої продовольчої програми ООН , від якої залежить виживання приблизно 125 мільйонів найбідніших мешканців більш ніж у 80 країнах світу», - йдеться на сайті.

У публікації зазначено, що росія контролює світовий ринок пшениці тим, що сама розпоряджається величезною кількістю українського зерна, що привласнила собі варварським способом, вивізши з тимчасово окупованих територій.

«Зараз понад 20 млн тонн зерна з України не може дістатися місць призначення з заблокованих росією портів», - зазначено в публікації.

На сайті сказано, що на момент квітня 2022 року експорт пшениці з України впав на 32%.