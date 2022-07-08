Від українського зерна залежить доля 125 мільйонів людей із бідних країн – ЗМІ

Від українського зерна залежить доля 125 мільйонів людей із бідних країн – ЗМІ

Російська агресія провокує появу продовольчої кризи у світі, адже російські війська не дають суднам із зерном покинути українські порти.

Про це пише «Утро февраля».

«Україна донедавна була основним постачальником зерна для Всесвітньої продовольчої програми ООН, від якої залежить виживання приблизно 125 мільйонів найбідніших мешканців більш ніж у 80 країнах світу», - йдеться на сайті.

У публікації зазначено, що росія контролює світовий ринок пшениці тим, що сама розпоряджається величезною кількістю українського зерна, що привласнила собі варварським способом, вивізши з тимчасово окупованих територій.

«Зараз понад 20 млн тонн зерна з України не може дістатися місць призначення з заблокованих росією портів», - зазначено в публікації.

На сайті сказано, що на момент квітня 2022 року експорт пшениці з України впав на 32%.


user, politeka.net





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