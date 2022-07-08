Мені смішно, коли Росія звинувачує нас у нацизмі – Зеленський

Володимир Зеленський назвав анекдотичним звинувачення українців в нацизмі, про це президент заявив в інтерв'ю CNN.

"Коли я це чую від Росії, є два почуття: перше - агресія через несправедливість. Потім приходить друге почуття, більш справедливе. Мені смішно те, що вони говорять. Це виглядає як анекдот, як карикатура", - зазначив він.

Зеленський нагадав, що Україна є багатонаціональною країною, де люди спілкуються різними мовами, а багато з них російську мову знають краще, ніж росіяни. А в однієї людини може бути українська, єврейська кров, білоруське, грецьке, російське коріння.

«Під час другої світової всі були в окупації. Наших предків немає, вони були розстріляні, тому що у них є єврейське походження, кров у них не така", - додав він.

"Я вважав, що це минуло, але нині це повертається. Це заяви хворих людей. Над хворобою не можна сміятися, хворобу можна вилікувати. Але те, що я чую від них, – це хвороба, яка не лікується. Вони хочуть бути хворими", - сказав Зеленський.