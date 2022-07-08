Глава МЗС ФРН звинуватила Лаврова у тому, що він ухиляється від діалогу

Глава МЗС ФРН Анналена Бербок звинуватила Сергія Лаврова в тому, що він ухиляється від діалогу, після того, як міністр закордонних той промовив і залишив зал засідань міністерської зустрічі G20 в Індонезії, не чекаючи виступів інших учасників форуму та їхніх коментарів до своєї промови, повідомляє DW ..