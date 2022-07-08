Глава МЗС ФРН звинуватила Лаврова у тому, що він ухиляється від діалогу

Під час зустрічі глав МЗС G20 міністр закордонних справ РФ Лавров ухилився від питань і залишив за, а потім і острів Балі, де проходила зустріч, інформує ZN.ua.

Глава МЗС ФРН звинуватила Лаврова у тому, що він ухиляється від діалогу
© Publicit?tes

Глава МЗС ФРН Анналена Бербок звинуватила Сергія Лаврова в тому, що він ухиляється від діалогу, після того, як міністр закордонних той промовив і залишив зал засідань міністерської зустрічі G20 в Індонезії, не чекаючи виступів інших учасників форуму та їхніх коментарів до своєї промови, повідомляє DW..


Юлія Мельничук, ZN.ua





Интересные новости
Литва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дніЛитва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дні
Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”
У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"
Президент США надіслав до Конгресу лист про готовність Швеції та Фінляндії до вступу в НАТОПрезидент США надіслав до Конгресу лист про готовність Швеції та Фінляндії до вступу в НАТО
Війна Заходу до останнього українця: у Зеленського відповіли на заяву ПутінаВійна Заходу до останнього українця: у Зеленського відповіли на заяву Путіна
Блок рекламы


Похожие новости
На зустрічі глав МЗС G20 відмовилися від традиційної спільної фотосесії через Лаврова – ЗМІНа зустрічі глав МЗС G20 відмовилися від традиційної спільної фотосесії через Лаврова – ЗМІ
Українська влада звинуватила найбільшого західного нафтотрейдера у «наживі на кривавій російській нафті» — The GuardianУкраїнська влада звинуватила найбільшого західного нафтотрейдера у «наживі на кривавій російській нафті» — The Guardian
Глава МЗС Японії в рамках зустрічі G20 відмовився від участі у вечері разом із ЛавровимГлава МЗС Японії в рамках зустрічі G20 відмовився від участі у вечері разом із Лавровим
Комісар ООН звинуватила ЗСУ, розгнівавши українців: "Самозахист - це вже не право людини?"Комісар ООН звинуватила ЗСУ, розгнівавши українців: "Самозахист - це вже не право людини?"
Чекаємо на денацифікацію: мережі повеселило фото Лаврова зі свастикою в МонголіїЧекаємо на денацифікацію: мережі повеселило фото Лаврова зі свастикою в Монголії
Глава МЗС Британії: Повністю витіснити російські війська з України — реальноГлава МЗС Британії: Повністю витіснити російські війська з України — реально
Der Spiegel: Солдати Росії скоюють в Україні воєнні злочини, тому що насильство - норма життя у них вдомаDer Spiegel: Солдати Росії скоюють в Україні воєнні злочини, тому що насильство - норма життя у них вдома
"Якщо Україна програє, то програють і США, і європейські країни": Зеленський про втому світу від війни"Якщо Україна програє, то програють і США, і європейські країни": Зеленський про втому світу від війни
Непрацюючий, за словами Лаврова, ТЦ в Кременчуці у день знищення заробив майже 3 млн гривеньНепрацюючий, за словами Лаврова, ТЦ в Кременчуці у день знищення заробив майже 3 млн гривень
Переломний момент у війні відбудеться у серпні, а до кінця року бойові дії знизяться практично до нуля — глава ГУРПереломний момент у війні відбудеться у серпні, а до кінця року бойові дії знизяться практично до нуля — глава ГУР
Последние новости
Подгружаем последние новости