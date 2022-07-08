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2022-07-08
Глава МЗС ФРН звинуватила Лаврова у тому, що він ухиляється від діалогу
Під час зустрічі глав МЗС G20 міністр закордонних справ РФ Лавров ухилився від питань і залишив за, а потім і острів Балі, де проходила зустріч, інформує
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Глава МЗС ФРН Анналена Бербок звинуватила Сергія Лаврова в тому, що він ухиляється від діалогу, після того, як міністр закордонних той промовив і залишив зал засідань міністерської зустрічі G20 в Індонезії, не чекаючи виступів інших учасників форуму та їхніх коментарів до своєї промови,
Юлія Мельничук, ZN.ua