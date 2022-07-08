Війська РФ обстріляли громади Сумської та Чернігівської областей з артилерії

"Градами" було обстріляно пасовище з коровами.

Війська РФ обстріляли громади Сумської та Чернігівської областей з артилерії
© ДПСУ

Війська РФ у четвер, 7 липня, обстріляли Білопільську, Шалигінську, Есманську громади Сумської області та Новгород-Сіверській Чернігівської області, інформує Держприкордонслужба України в Facebook.

"Територію Новгород-Сіверської громади ворог учора обстрілював тричі. Росіяни одночасно гатили з РСЗВ та мінометів. Зафіксовано близько 120 вибухів на українській території. В одному з випадків ворожі "Гради" обстріляли пасовище, на якому пасли худобу", - йдеться в повідомленні.

У Сумській області Шалигінську громаду за добу війська РФ обстрілювали п'ять разів. Зафіксовано понад 40 вибухів боєприпасів із ствольної артилерії та мінометів. На території Есманської громади околиці одного з прикордонних сіл було обстріляно зі ствольної артилерії, зафіксовано дев'ять вибухів. Ствольна артилерія РФ також зробила близько десятка пострілів по території Білопільської громади.

Жертв немає.


Анна Конюченко, ZN.ua





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