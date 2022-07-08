Отримуватиме вдвічі більше Зеленського: у Мінсоцполітики призначили сексуальну замміністра

На посаду заступника міністра соцполітики з питань європейської інтеграції призначили 25-річну Ганну Сергєєву – її оклад удвічі вищий за зарплату Володимира Зеленського, інформує Апостроф.

Про це йдеться у відповіді Мінсоцполітики на інформаційний запит, інформують "Українські новини".

Так, молода та приваблива чиновниця отримуватиме зарплату у розмірі 68 643 гривні на місяць, без урахування надбавок та премій. У той же час місячний оклад президента України станом на січень 2022 року – 28 тисяч гривень, що у 2,5 рази менше за оклад заступника міністра соцполітики.

"[...] Відповідно до наказу Мінсоцполітики від 13 червня 2022 року №268-к "Про призначення Сергєєвої А.А." посадовий оклад заступника міністра соціальної політики України з європейської інтеграції Сергєєвої Ганни Олександрівни становить 68 643,00 гривні на місяць", - йдеться у повідомленні міністерства.

У відповіді Мінсоцполітики уточнили, що "надбавки та інші виплати заступнику Міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції Сергєєвої О.О. не встановлено".

Новопризначена чиновниця народилася 4 жовтня 1996 року, має вищу освіту за спеціальністю "Журналістика" та неповну вищу за спеціальністю "Право". Обидві освіти здобувала у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. У міністерстві її представили як інфлуенсера та блогера, але зараз її Instagram доступний лише для підписників. Ганна Сергєєва вже рік працює на держслужбі. До цього вона працювала директором фірми "Сервіс Ревізор" (Київ), серед видів діяльності якої консультування з питань комерційної діяльності, надання послуг перукарнями та салонами краси, діяльність з охорони здоров'я.

Останні 4 роки Сергєєва активно займалася громадською діяльністю за напрямами: соціалізація дітей із фізичними та ментальними порушеннями; підтримка самотніх людей похилого віку та дітей-сиріт.


Марія Швець, Апостроф





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