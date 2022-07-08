Мінус склади боєприпасів, опорник та десятки бронемашин: авіація ЗСУ завдала по ворогу потужних ударів

Російське окупаційне військо продовжує нести втрати у повномасштабній війні проти України. За минулу добу ЗСУ нанесли потужні удари по ворогу на півдні та сході країни, де розміщувалося велике скупчення особового складу та військової техніки ЗС країни-терориста РФ, інформує Апостроф.

Про це повідомили в СтратКом ЗСУ та написали в пресслужбі Повітряних Сил ЗСУ.

Українські бомбардувальники Су-24м та штурмовики Су-25 завдали по ворогу ракетно-бомбових ударів на Східному напрямку, унаслідок чого російське окупаційне військо втратило склад боєприпасів, 16 одиниць техніки (8 танків та 8 бойових троньованих машин) та десятки окупантів - так працює ударна артилерія Повітряних Сил ЗСУ.

Також українські захисники три рази вдарили парами гелікоптерів по опорному пункту російських окупантів у районі Давидова Брода та Правдиного, що в Херсонській області, де знаходилося скупчення ворожої техніки та особового складу. У результаті удару 12 окупантів загинули, а танк, гаубиця "Мста-Б" і склад боєприпасів - знищені.

У червоних рамках н.п., де ЗСУ нанесли удари по ворогу


Ліза Бровко, Апостроф





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