Зеленський назвав умови, за яких бойові дії в Україні можна завершити до кінця 2022 року

Президент України Володимир Зеленський вважає можливим завершити бойові дії на території України вже до кінця 2022 року. Для цього, зокрема, українці повинні залишатися такими ж об’єднаними та мати удачу, а міжнародні партнери вчасно поставляти військову допомогу, розповів Зеленський у інтерв’ю CNN .

«Якщо наша держава буде об'єднаною, такою, як зараз. Якщо потужна зброя буде йти від наших партнерів нам вчасно, і якщо удача і Бог будуть на нашій стороні, то ми зможемо багато речей зробити до кінця цього року. Я впевнений, можемо завершити військову частину цієї війни», – заявив він.

Голова держави наголосив, що міцність самої України та об’єднаність світу навколо неї змусять РФ сісти за стіл переговорів. Цьому також будуть сприяти перемоги нашої країни в певних напрямках чи окремих операціях.