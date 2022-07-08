Зеленський назвав умови, за яких бойові дії в Україні можна завершити до кінця 2022 року

Президент розповів, які речі змусять Росію розпочати переговори з Україною, інформує ZN.ua.

Зеленський назвав умови, за яких бойові дії в Україні можна завершити до кінця 2022 року
© Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський вважає можливим завершити бойові дії на території України вже до кінця 2022 року. Для цього, зокрема, українці повинні залишатися такими ж об’єднаними та мати удачу, а міжнародні партнери вчасно поставляти військову допомогу, розповів Зеленський у інтерв’ю CNN.

«Якщо наша держава буде об'єднаною, такою, як зараз. Якщо потужна зброя буде йти від наших партнерів нам вчасно, і якщо удача і Бог будуть на нашій стороні, то ми зможемо багато речей зробити до кінця цього року. Я впевнений, можемо завершити військову частину цієї війни», – заявив він.

Голова держави наголосив, що міцність самої України та об’єднаність світу навколо неї змусять РФ сісти за стіл переговорів. Цьому також будуть сприяти перемоги нашої країни в певних напрямках чи окремих операціях.

За словами Зеленського, це створить міцну позицію для України, з якою можна говорити з Росією. Перемовини стануть фінальною стадією війни РФ проти нашої держави.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Литва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дніЛитва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дні
Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”
У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"
Президент США надіслав до Конгресу лист про готовність Швеції та Фінляндії до вступу в НАТОПрезидент США надіслав до Конгресу лист про готовність Швеції та Фінляндії до вступу в НАТО
Війна Заходу до останнього українця: у Зеленського відповіли на заяву ПутінаВійна Заходу до останнього українця: у Зеленського відповіли на заяву Путіна
Блок рекламы


Похожие новости
США планують надати Україні чергову військову допомогу, зокрема нові HIMARSСША планують надати Україні чергову військову допомогу, зокрема нові HIMARS
Bloomberg: Україні не варто так сильно втручатися у політику союзників на ЗаходіBloomberg: Україні не варто так сильно втручатися у політику союзників на Заході
Мені смішно, коли Росія звинувачує нас у нацизмі – ЗеленськийМені смішно, коли Росія звинувачує нас у нацизмі – Зеленський
Відмова прийняти Україну в НАТО це історична помилка - ЗеленськийВідмова прийняти Україну в НАТО це історична помилка - Зеленський
Стратегія Заходу в Україні перебуває під загрозою провалу - The Washington PostСтратегія Заходу в Україні перебуває під загрозою провалу - The Washington Post
Україна не поступиться Росії жодною частиною своєї землі — ЗеленськийУкраїна не поступиться Росії жодною частиною своєї землі — Зеленський
У Британії визначились, коли обиратимуть нового прем'єра – FT назвав датуУ Британії визначились, коли обиратимуть нового прем'єра – FT назвав дату
Зеленський знову запросив Байдена відвідати Київ - CNNЗеленський знову запросив Байдена відвідати Київ - CNN
Український прапор на Зміїному є ознакою незламності нашої країни — ЗеленськийУкраїнський прапор на Зміїному є ознакою незламності нашої країни — Зеленський
На Луганщині окупанти забороняють людям користуватися мобільними телефонами, деяких розстрілюють за порушення – ГайдайНа Луганщині окупанти забороняють людям користуватися мобільними телефонами, деяких розстрілюють за порушення – Гайдай
Последние новости
Подгружаем последние новости