У США порушили питання Калінінграда: "Передавався СРСР не на вічне володіння"

У США порушили питання Калінінграда: "Передавався СРСР не на вічне володіння"

Міжнародна спільнота повинна звернути увагу на питання власності Калінінграда, оскільки є великі сумніви щодо законності власності регіону до Росії.

Про це заявив колишній конгресмен США Джон Шімкус, повідомляє Delfi.

Джон Шимкус заявив, що питання Калінінграда необхідно вирішувати згідно з договором, укладеним за підсумками Другої світової війни. Шимкус сказав, що згідно з договором Калінінград передавався СРСР не на вічне володіння, а на 50 років, після чого міжнародне співтовариство мало розглянути питання належності регіону.

Храброво аэропорт Калининграда, самолет

Водночас колишній конгресмен зазначив, що питання у приналежності Калінінграда ставити не варто, доки не буде укладено мир між росією та Україною.

Шимкус наголосив, що зараз дуже важко жити у мирі та злагоді, оскільки з'явилася країна, яка не виконує нею ж підписані документи, тотально ігноруючи міжнародні домовленості.

При цьому він додав, що в Кремлі розуміють лише мову сили, оскільки поводяться як хулігани, і якщо перед ними поступатися, то вони задавлять будь-кого.


Алексей Ионов, politeka.net





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