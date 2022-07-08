Великобританія – це країна із чітко визначеними стратегічними інтересами, - Андрій Вігірінський

Юрист Андрій Вігірінський розповів, чи перестане Британія підтримувати Україну після відставки прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

Про це він розповів на каналі Знай 24 у програмі «Що далі?» .

«Борис Джонсон до жовтня залишатиметься виконувачем обов'язків прем'єр-міністра, потім буде обрано нового голову консервативної партії, який найімовірніше і обійме посаду прем'єр-міністра Великобританії», - зазначив Андрій Вігірінський.

За словами юриста, в Україні неправильно сприймаються відносини інших держав до нас, тому що українці це судять, виходячи з особистих відносин політичного лідера цієї держави з нашою країною.

«Великобританія – це країна з чітко визначеними стратегічними інтересами та тривалою історією, від чого вони не відступають», - підкреслив Андрій Вігірінський.

Як зазначив експерт, Британія має чітку стратегію зовнішньої політики, в якій вони для себе визначають сферу впливу, яку вони хотіли б посилити. За його словами, відставка Джонсона не вплине на підтримку України, бо це закладено у зовнішній стратегії Британії.