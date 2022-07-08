Українські захисники ліквідували майже 37 тисяч окупантів з початку війни — Генштаб ЗСУ

За минулу добу ЗСУ знищили 250 загарбників.

Українські захисники ліквідували майже 37 тисяч окупантів з початку війни — Генштаб ЗСУ
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З початку війни проти України армія РФ втратила близько 36 900 солдатів, повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.07 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 36 900 (+250) осіб ліквідовано;
  • танків ? 1637 (+35) одиниць;
  • бойових броньованих машин ? 3811 (+14) одиниць;
  • артилерійських систем – 828 (+13) одиниць;
  • РСЗВ - 247 (+0) одиниць;
  • засоби ППО - 107 (+0) одиниць;
  • літаків – 217 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів – 187 (+0) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 669 (+2);
  • крилаті ракети - 155 (+0);
  • кораблі /катери - 15 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2685 (+20) одиниць;
  • спеціальна техніка - 66 (+0).

«Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюються», - зазначили в Генштабі.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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