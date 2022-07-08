Українські захисники ліквідували майже 37 тисяч окупантів з початку війни — Генштаб ЗСУ

З початку війни проти України армія РФ втратила близько 36 900 солдатів, повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 36 900 (+250) осіб ліквідовано;

танків ? 1637 (+35) одиниць;

бойових броньованих машин ? 3811 (+14) одиниць;

артилерійських систем – 828 (+13) одиниць;

РСЗВ - 247 (+0) одиниць;

засоби ППО - 107 (+0) одиниць;

літаків – 217 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 187 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 669 (+2);

крилаті ракети - 155 (+0);

кораблі /катери - 15 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн - 2685 (+20) одиниць;

спеціальна техніка - 66 (+0).

«Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюються», - зазначили в Генштабі.