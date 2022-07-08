Шалені гроші дали можливість просто купувати людей, - Андрій Сидельников про владу в рф

Шалені гроші дали можливість просто купувати людей, - Андрій Сидельников про владу в рф

Російський опозиційний політик Андрій Сидельніков розповів, що у вільних 90-х росія починала будувати демократичне суспільство, але все зупинилося з приходом до влади путіна.

Про це він розповів у програмі «Різні люди».

За словами гостя програми, 90-ті – це найвільніший час у росії, коли, хоч і зі своїми помилками, на крок за кроком будувалося демократичне суспільство. Він підкреслює, що не можна раптово просто прокинутися в демократичній країні, це робота і вона проводилася в 90-ті при всьому тяжкому становищу росії після розвалу СРСР і в політичному плані, і в економічному.

«У будь-якому разі в 90-ті чітким було бачення світла в кінці тунелю, тому що в радянський період жодного світла не було, як і немає зараз із приходом путіна 22 роки», - наголошує Андрій Сидельніков.

Помилкою, на думку політика, було вважати, що нічого страшного, якщо при владі буде КДБшник. Як він розповідає, спочатку люди не думали, що все так обернеться, а почалося все з потонулого підводного човна «Курськ», переслідування Березовського, який сміливо і відкрито про це говорив, далі розгром НТВ, Гусенський, а вже при справі Ходорковського стало цілком зрозуміло, куди рухається країна

Гість програми стверджує, що демократичний заряд 90-х у росії зник через гроші.

«путіну, треба сказати, фартило економічно в плані того, що ціни на нафту злетіли не тому, що путін прийшов до влади, історично просто такий був період. І ось ці шалені гроші дали можливість просто купувати людей і навіть вербувати», – пояснює Андрій Сидельніков.

Зокрема, розповідає політик, люди не могли говорити відкрито про свою думку, вони буквально були підсажені на кредити, вирватися з цього не вдавалося, а потім вони зовсім звикли.


user, politeka.net





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