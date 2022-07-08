Іван Патриляк розповів, як СРСР намагався обдурити Німеччину під час Другої світової війни

Іван Патриляк розповів, як СРСР намагався обдурити Німеччину під час Другої світової війни

Доктор історичних наук Іван Патриляк розповів, чому між Радянським Союзом та Німеччиною виник свого часу конфлікт і що призвело до їхнього протистояння.

Про це він розповів у власному блозі.

«Територія сучасної України, сучасної Чернівецької області, тоді частини Румунії, вийшла яблуком розбрату, вийшла каменем спотикання, детонатором, який запустив початок конфлікту між двома, здавалося би, тепер неймовірно дружніми режимами», - підкреслює Іван Патриляк.

Принагідно він зазначає, що радянські газети за 1940 рік, коли німецькі війська громили французьку армію, були наповнені жовчю на адресу франко-англійських підпалювачів війни, які не погодилися на пропозиції німців і розв’язали проти Німеччини війну, а тепер терплять у ній поразку.

«Здавалося, світ просто перевернувся. Комуністи, які ще пару років до того поливали нацистів брудом, тепер вихваляють їх і воєнні звитяги в Західній Європі. Під цією димовою завісою пропаганди Радянський Союз вирішив трохи надути свого берлінського партнера і виставив Румунії територіальні претензії, які виходили за рамки угоди Молотова-Ріббентропа», - розповідає Іван Патриляк.

Зокрема, каже він, йшлося про Буковину, колишню територію Австрійської імперії, на яку СРСР не міг аж ніяк претендувати. Претензії Радянського Союзу на ці території, розповідає вчений, спровокували конфлікт із Німеччиною, який спершу відбувався на дипломатичному рівні у формі обміну нотами. Як пояснює дослідник, Німеччині потрібна була румунська нафта, а сама Румунія була малорозвинена в плані комунікації, з Угорщиною в неї відносини були погані і вона не надто хотіла пропускати німецькі військові ешелони у разі чого. Тому, пояснює він, Німеччина вирішала проводити операцію проти червоної армії з метою захистити румунську нафту, наносячи удари з території окупованої Польщі.


user, politeka.net





Интересные новости
Литва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дніЛитва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дні
Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”
У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"
Президент США надіслав до Конгресу лист про готовність Швеції та Фінляндії до вступу в НАТОПрезидент США надіслав до Конгресу лист про готовність Швеції та Фінляндії до вступу в НАТО
Війна Заходу до останнього українця: у Зеленського відповіли на заяву ПутінаВійна Заходу до останнього українця: у Зеленського відповіли на заяву Путіна
Блок рекламы


Похожие новости
Вбивство японського експрем'єра: нападник розповів про мотивиВбивство японського експрем'єра: нападник розповів про мотиви
У США порушили питання Калінінграда: "Передавався СРСР не на вічне володіння"У США порушили питання Калінінграда: "Передавався СРСР не на вічне володіння"
Потрібно враховувати, що відбувається у світі, - політолог Вадим Карасьов про роботу дипломатів під час війниПотрібно враховувати, що відбувається у світі, - політолог Вадим Карасьов про роботу дипломатів під час війни
Українські захисники ліквідували майже 37 тисяч окупантів з початку війни — Генштаб ЗСУУкраїнські захисники ліквідували майже 37 тисяч окупантів з початку війни — Генштаб ЗСУ
Руслан Бізяєв розповів, як радянські солдати масово розстрілювали польських полонених офіцерів під час Другої світової війниРуслан Бізяєв розповів, як радянські солдати масово розстрілювали польських полонених офіцерів під час Другої світової війни
В РФ приймають закон про спецзаходи для приховування втрат від війни — британська розвідкаВ РФ приймають закон про спецзаходи для приховування втрат від війни — британська розвідка
Буряти несподівано почали прозрівати, навіщо їх послали до України: "Не хочу бути окупантом"Буряти несподівано почали прозрівати, навіщо їх послали до України: "Не хочу бути окупантом"
Справи зовсім погані: Міноборони РФ вперше з початку війни в Україні нічим не похвалилосяСправи зовсім погані: Міноборони РФ вперше з початку війни в Україні нічим не похвалилося
Росія взяла паузу і мобілізує свою економіку для тривалої війни – ISWРосія взяла паузу і мобілізує свою економіку для тривалої війни – ISW
Строки закінчення війни: президент Зеленський зробив нову заявуСтроки закінчення війни: президент Зеленський зробив нову заяву
Последние новости
Подгружаем последние новости