Партизани відкрили сезон полювання на колаборантів: за зрадників України пообіцяли нагороди

Крім особистої мотивації покарати зрадників Батьківщини є також грошова.

У тимчасово окупованому Мелітополі українські партизани продовжують чинити тиск на російських загарбників та оголосили полювання на колаборантів. Про це повідомляє Telegram-канал "Ріа Мелітополь".

Як зазначається, поки що зрадникам вдається вижити при замахах, але таке везіння не може бути нескінченним. Крім особистої мотивації покарати зрадників Батьківщини є також грошова.

"За ліквідацію псевдо-губернатора Євгена Балицького сума складає 10 тисяч доларів. Гауляйтер Мелітополя Галина Данильченко навіть за мірками партизанів виявилася "дешевкою": за її життя заплатять лише 699 доларів", – йдеться у повідомленні.

Крім того, наступною метою підпілля може стати одіозний колаборант Олексій Селіванов, якому росіяни надали титул – "заступник МВС Запорізької області". Мелітопольці вже встановили місце його постійного розташування.

Повідомляється, що Селіванов щоденно знаходиться за адресою вул. Героїв України, 38 приблизно з 10.00 до 15.00.

"Привозять/відвозять його на УАЗі чорного або золотистого кольору. З ним постійно присутня лише одна людина охорони. У цій локації Селіванов уразливий для будь-якого можливого способу ліквідації. Тож мелітопольським партизанам варто взяти цю інформацію на замітку", – пише канал.