У Новій Каховці ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів

У Чорнобаївці було розтрощено скупчення військової техніки, інформує ZN.ua.

У Новій Каховці ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів
© Википедия

У Новій Каховці Херсонської області українські військові у п'ятницю, 8 липня, влучили у склад боєприпасів, заявив депутат обласної ради, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

"Сьогодні, буквально дві години тому — влучання у склад боєприпасів у Новій Каховці. Там же, за попередньою інформацією, вчора вбили зрадника, колишнього поліцейського, який погодився на співпрацю з окупантами — Сергія Томку", - позазначив Хлань у Facebook.

У Чорнобаївці у четвер, 7 липня, було розтрощено скупчення військової техніки.

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук також повідомив про влучення у склад РФ.

"Попередньо, мінус БК, ППО, та декілька десятків орків поранено/вбито", - зазначив Братчук.


Анна Конюченко, ZN.ua





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