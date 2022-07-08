У Новій Каховці ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів
У Чорнобаївці було розтрощено скупчення військової техніки, інформує
У Новій Каховці Херсонської області українські військові у п'ятницю, 8 липня, влучили у склад боєприпасів, заявив депутат обласної ради, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.
"Сьогодні, буквально дві години тому — влучання у склад боєприпасів у Новій Каховці. Там же, за попередньою інформацією, вчора вбили зрадника, колишнього поліцейського, який погодився на співпрацю з окупантами — Сергія Томку", - позазначив Хлань у
У Чорнобаївці у четвер, 7 липня, було розтрощено скупчення військової техніки.
Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук також повідомив про влучення у склад РФ.
"Попередньо, мінус БК, ППО, та декілька десятків орків поранено/вбито", - зазначив Братчук.