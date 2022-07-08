Війська рф підсвідомо допомагають ЗСУ: росіяни вдарили по своїх позиціях

війна з Росії, руйнування

Війська росії налажали по повній програмі, є поранені і загиблий окупант.

Біля населеного пункту Несумне війська рф "промахнулися" і вдарили по своїх позиціях із РСЗВ. Про "промах" ворога повідомила в Telegram Запорізька обласна військова адміністрація з посиланням на дані української розвідки.

удар по оккупантам

Внаслідок "прицільного" вогню один військовий армії рф загинув, двоє отримали поранення. За інформацією розвідки, окремі підрозділи реактивної артилерії російських окупаційних військ не зовсім підтримують проведення так званої кремлівської "спецоперації" та підсвідомо допомагають ЗСУ проводити "демілітаризацію" своєї ж армії.

Зазначається, що окрім власного "промаху" окупантів, біля села Нескучне, також підтверджено знищення їхнього складу боєприпасів.

окупанти, російські солдати, російські війська

Загалом на Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Війська рф основні зусилля зосереджують на покращенні тактичного становища та виявленні слабких місць в обороні українських військ.


Александра Павленко, politeka.net





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