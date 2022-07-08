Наступною ціллю росіян на Донбасі може стати Сіверськ — розвідка Британії

Захисники тим часом продовжують просуватися на південно-західній ділянці Херсона, інформує ZN.ua.

Наступною ціллю росіян на Донбасі може стати Сіверськ — розвідка Британії
У розвідці Британії вважають, що окупанти можуть вважати своєю новою метою місто Сіверськ
© Минобороны РоSSии/t.me

Наразі армія Росії збирає техніку на своїй лінії фронту, в розвідці Британії вважають, що окупанти можуть вважати своєю новою метою місто Сіверськ, яке знаходиться за 8 кілометрів на захід. Про це свідчить нове зведення, яке публікує пресслужба Міноборони Британії на своїй сторінці в Твіттер.

У зведенні вказано, що росіяни закінчують поповнення запасів, аби розпочати нові наступальні дії.

"Існує реальна ймовірність того, що безпосередньою тактичною метою Росії буде Сіверськ, оскільки її сили намагаються просуватися до найбільш вірогідної оперативної мети - міського району Слов'янськ-Краматорськ", – наголошують у повідомленні.

У розвідці також зазначили, що захисники тим часом продовжують просуватися на південно-західній ділянці Херсона.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 8 July 2022

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?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/u2asPHxXhf

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) July 8, 2022


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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