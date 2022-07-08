Сєвєродонецьк на межі гуманітарної катастрофи, окупанти розкрадають майно містян — голова Луганської ОВА

Щодня до Національної поліції надходять заяви щодо зруйнованого житла на Луганщині, інформує ZN.ua.

Сєвєродонецьк у Луганській області опинився на межі гуманітарної катастрофи, російські окупанти розкрадають майно місцевих жителів. Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, щодня до Національної поліції надходять по півсотні заяв щодо зруйнованого житла на Луганщині.

Переселенці дізнаються про те, що повертатися їм нікуди, від сусідів, яких депортували загарбники, або від людей, які раніше виїхали на тимчасово окуповану територію, а зараз навідалися в рідні міста та села.

Для прикладу, у Сєвєродонецьку зруйновано чи пошкоджено 80 відсотків житла.

«Деякі люди намагаються повернутися за речами, але все частіше трапляються випадки, що віддавши значну суму нелегальному перевізнику, знаходять хай і вцілілу, але порожню квартиру», - зазначає голова ОВА.

Гайдай також повідомив, що зайшовши в місто загарбники спочатку депортували частину місцевого населення, позабирали ключі від будинків, а потім почали розкрадати майно містян.

«Під’їжджають до багатоповерхівок на вантажівках. Якщо добрі меблі, то виносять й їх. Мова вже не йде лише про побутову техніку», - розповів голова ОВА.

За його словами, окупанти призначили чергового «коменданта», вже третього, але майно місцевих жителів продовжує зникати.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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