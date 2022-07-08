"Дзеркалить на Тайвань": у розвідці повідомили про реальну позицію Китаю щодо України та рф

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого Китай кілька разів давав оцінку цій війні.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Так, у день російського вторгнення китайське англомовне видання Global Times про Україну писало в антиамериканській риториці: ніби наша країна стала жертвою безглуздого розширення НАТО на схід, що її доля сумна. Але коли ЗСУ поховали міф про “другу армію світу”, чимало світових експертів визнали, недооцінили потенціал України і помилилися у своїх стратегічних розрахунках і прогнозах.

"Під впливом виснажливої війни офіційна риторика Китаю також поступово змінилася: якщо раніше вона була нейтральною і з неприхованою симпатією на боці росії, то нині — це нейтральна позиція, яка, як слушно сказав Президент України Володимир Зеленський, цілком влаштовує Україну", — пояснює розвідка.

Зокрема у розвідці проаналізували типові проросійські наративи Китаю, що “Захід, НАТО і США ігнорують безпековий простір росії, тому також відповідальні за війну в Україні”, а також “Західні санкції проти росії не сприяють миру і поглиблюють конфлікт”.

"Ми усвідомлюємо, що Китай ситуацію з війною в Україні багато в чому дзеркалить на Тайвань, і мимоволі повторює російські наративи. Але в усіх країн своя відмінна ситуація, історія та особливості, тому до цього неможливо застосовувати, ніби шаблон, одні й ті ж наративи", — сказано в повідомленні.