Лавров достроково залишає міністерську зустріч G20 — Der Spiegel

Глава МЗС РФ не братиме участі в офіційній трапезі та у робочій сесії у другій половині дня, інформує ZN.ua.

Лавров достроково залишає міністерську зустріч G20 — Der Spiegel
© Russian Foreign Ministry - МИД РоSSии/facebook

Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров достроково залишить зустріч глав МЗС G20 на Балі. Про це повідомило видання Der Spiegel.

«Лавров ще веде двосторонні переговори, потім він звернеться до преси і поїде», - повідомила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

Саме тому Лавров не братиме участі в офіційній трапезі та у робочій сесії у другій половині дня.

За словами джерел видання у делегації, Лавров залишив зал засідань одразу після свого виступу.

Повідомляється, що глава МЗС РФ також ухилився від відповідей на запитання міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, яка виконує обов'язки голови G7. Бербок повинна була стати наступним спікером після Лаврова. У залі глава МЗС РФ сидів між представниками Саудівської Аравії та Мексики.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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