Лавров достроково залишає міністерську зустріч G20 — Der Spiegel

Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров достроково залишить зустріч глав МЗС G20 на Балі. Про це повідомило видання Der Spiegel .

«Лавров ще веде двосторонні переговори, потім він звернеться до преси і поїде», - повідомила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

Саме тому Лавров не братиме участі в офіційній трапезі та у робочій сесії у другій половині дня.

За словами джерел видання у делегації, Лавров залишив зал засідань одразу після свого виступу.