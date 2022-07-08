"Дерев'яний" нікому не потрібен: в окупованому Мелітополі українці дають "бій" російській валюті

Російські окупанти так і не можуть розширити свою грошово-валютну систему на тимчасово зайнятих територіях. Так, покупці на ринках Мелітополя продовжують платити за товари гривнями, а не російськими рублями.

Про це повідомляє місцеве видання "РІА Мелітополь".

У мережі з'явилися фотографії, які підтверджують, що рублі у Мелітополі залишаються лише байками окупантів. Насправді ж місцеві жителі не поспішають переходити на "дерев'яні", інформує Апостроф .

"Деякі продавці вказують ціну у двох валютах, але 90% городян розплачуються за продукти гривнями.

Всупереч обіцянкам нової влади рубль так і не став популярною валютою у Мелітополі", - коментують ситуацію у ЗМІ.

Крім того, місцеві жителі повідомляють про те, що ціни на всі продукти, крім овочів, різко зросли.