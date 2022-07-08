Ворог знає, що над Києвом краще не літати: ППО поповнюється та зміцнюється

Протиповітряна оборона Києва зараз знаходиться у стані, що дозволяє їй виконувати завдання з оборони столиці. Однак продовжує поповнюватися та зміцнюватися, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов.

«Ви можете це відслідковувати поза кількістю розгромленої ворожої авіації та ракет по всій Україні», - наголосив Жирнов в етері телеканалу «Київ» .

Тож ворог розуміє, що потикатися у бік столиці не варто: «Ворог розуміє, що над Києвом краще не літати, бо знає, що тут на нього чекають сюрпризи».

Крім того, завдяки матеріально-технічній допомозі країн-партнерів, українські комплекси можуть збивати частину ракет дальньої дії.