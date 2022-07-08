Окупанти стирають їх з землі: які населені пункти на Луганщині утримують ЗСУ

Попри оточення Лисичанська, російські окупаційні війська не змогли вийти на адмінмежу Луганської області, через що вони знищують підконтрольні ЗСУ села з усіх видів важкого озброєння, інформує Апостроф.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Російські окупанти, щоб вийти на адміністративні межі Луганської області, вирішили знищити усе поблизу неї, не шкодуючи мирне населення, житлові будинки, цивільну інфраструктуру і навіть власний особовий склад.

"Зі всіх видів важкого озброєння вони не припиняють вогневий вплив по Білогорівці та Золотарівці. Застосовують ствольну та реактивну артилерію. Б’ють по домівках, по кожній будівлі, яка здається їм можливим укріпленням. Аби просунутись, не рахують особистих втрат і не жаліють жителів області", - написав Гайдай.

Майже ідентична ситуація з населеними пунктами Донецької області, які розташовані поблизу межі з Луганською. Російські воєнні злочинці "асвабаждают" регіон від життя та добробуту.

"Але наші Збройні Сили тримають оборону. Багато було слів, мовляв росіяни оточили нас в Лисичанську, пропагандистські рупори казали навіть про декілька "котлів". Наголошую, що із Лисичанська наші війська відійшли централізовано. Навіть ті бійці, які прикривали відхід, нанесли росіянам значних втрат", - зазначив очільник Луганської ОВА.


Ліза Бровко, Апостроф





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